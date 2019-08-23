Петербургские врачи в Турции приступили к обследованию 12-летней девочки - проверяют состояние лёгких для дальнейших исследования. Они необходимы, чтобы решить можно ли перевезти ребёнка в Петербург. Девочка чуть не утонула в бассейне в отеле Бодрума, после того, как её руку затянуло в фильтрационный насос. Сейчас она в крайне тяжёлом состоянии.

Петербургские врачи в Турции приступили к обследованию 12-летней девочки — проверяют состояние лёгких для дальнейших исследования. Они необходимы, чтобы решить можно ли перевезти ребёнка в Петербург. Девочка чуть не утонула в бассейне в отеле Бодрума, после того, как её руку затянуло в фильтрационный насос. Сейчас она в крайне тяжёлом состоянии.Два с половиной часа на скорости 120 машина везла Алису сюда, в город Денезли. Девочку лечат в многопрофильной современной клинике — больнице при общественном университете Памуккале.У турецких врачей за прошедшие сутки состоялось сразу два консилиума с российскими коллегами: первый прошел в среду по телемосту, второй в четверг провели уже в Денезли. Подтвердились выводы, сделанные накануне: состояние 12-летней Алисы остается крайне тяжелым и относительно стабильным."К сожалению, тяжесть состояния связана не только с поражением головного мозга, но и с поражением других органов, в первую очередь с поражением легких. Некоторой положительной динамики успели достигнуть наши турецкие коллеги", — сообщил Владимир Копылов, главный детский анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.Сразу после совещания у российских специалистов состоялась беседа с родителями Алисы."Ни я, ни моя супруга ни в коей мере не сомневаемся в квалификации турецких врачей, но здесь для нас очень важен вопрос коммуникации, потому что, какие бы ни были хорошие переводчики, но слова, переданные через перевод, они очень часто искажаются. А мы с женой хотим знать правду, знать, что происходит с нашей дочерью", — заявил Андрис Лейкуцис, папа Алисы.Говорить о транспортировке ребенка в Петербург — слишком рано, для начала нужно стабилизировать состояние Алисы, чтобы провести компьютерную томографию.Родителям Алисы разрешают приходить в реанимационное отделение один раз в день — после утреннего обхода: сначала на пять минут пускают маму, затем приглашают папу, хотя регламентом это запрещено. Но в истории этой семьи многое идет в нарушение правил. Главные помощники в госпитале, даже не врачи, а интерны, которые, рискуя своей работой, проводят родителей в палату. В первые часы после случившегося Наталье и Андрису казалось, что они остались один на один с бедой, но сейчас все расходы взяли на себя туроператор и страховая компания, помогают дипломаты и российский частный благотворительный фонд.По словам российских специалистов, Необходимости доставлять в Денезли дополнительные лекарства или аппараты сейчас нет. Еще один консилиум с турецкими врачами они проведут в пятницу. Делать какие-либо прогнозы медики сейчас не спешат.