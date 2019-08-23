В Донбассе задержан агент Службы безопасности Украины Егор Гетьман. Он был заброшен в Луганскую народную республику при обмене пленными. Его задачей было обеспечить беспрепятственный проход диверсионно-разведывательной группы, ликвидировав нескольких сотрудников луганской народной милиции.

В Донбассе задержан агент Службы безопасности Украины Егор Гетьман. Он был заброшен в Луганскую народную республику при обмене пленными. Его задачей было обеспечить беспрепятственный проход диверсионно-разведывательной группы, ликвидировав нескольких сотрудников луганской народной милиции.Агент СБУ был задержан до выполнения задания, сообщает РИА Новости. Киев начал армейскую операцию против Луганска и Донецка в апреле 2014 года. Жители этих регионов не признали итоги февральского госпереворота, когда после Майдана и покушения Украину покинул президент Виктор Янукович. Новая киевская власть назвала карательную акцию АТО – антитеррористическая операция. При этом "террористами" были объявлены жители Донбасса. Позже АТО, в силу бессмысленности названия, была переименована в ООС – операцию объединенных сил.Жертвами гражданского конфликта на востоке Украины на 5 лет, по данным Организации Объединенных Наций, стали около 13 тысяч человек. С сентября 2014 года для прекращения кровопролития были приняты три документа, названных Минскими соглашениями. По ним при посредничестве России, Франции и Германии Киев, Донецк и Луганск взяли на себя ряд обязательств. При этом Киев свои прежде всего политические обязательства так и не выполнил. Более того, объявляемые перемирия в Донбассе постоянно нарушаются.