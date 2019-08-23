Артистка задолжала банку по валютной ипотеке1,6 миллиона рублей. Не оплатив вовремя долг, Анастасия Заворотнюк, у которой предполагают онкологию, рискует оказаться невыездной.

Артистка задолжала банку по валютной ипотеке1,6 миллиона рублей. Неоплатив вовремя долг, Анастасия Заворотнюк, у которой предполагают онкологию,рискует оказаться невыездной.Вседело в долге заособняк площадью почти в 900 квадратных метров. АнастасияЗаворотнюк не смогла вовремя оплатить кредит почти в полмиллиона долларов. Из-заподскочившего курса иностранной валюты некоторое время звезда не вносилаплатежи. Однако к 2018 году она все же погасила ипотеку.К сожалению, оказалось, что ситуация с приставами, защищавшими интересыбанка, не урегулирована. Появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюкне заплатила исполнительский сбор за то, что с нее взыскивали долги. ИсполнителиТропарево-Никулинского района вышли в суд с ходатайством – ограничить актрисевыезд за рубеж, если до 2 сентября эта сумма не будет оплачена.Однако представители знаменитостиуверены, что в этот день ничего страшного не случится. "Насколько мне известно,долг перед судебными приставами уже погашен. Не могу точно сказать, ведь не я же егооплачивал... На сайте ФССП задолженность есть просто потому, что информация тамобновляется не сразу. Но думаю, что 2 сентября в суде будет нечего обсуждать.Либо приставы отзовут свое ходатайство, либо им просто будет отказано", - цитируетадвоката звезды ВиктораПастернака сайтНапомним, ранее вСМИ появились страшные новости о том, что у подозревают рак. Поклонники актрисы подозревают, что она оформляет документы, чтобы,возможно, лечиться в Америке. В свою очередь концертный директорСтас Христов уверяет, что новости о болезни – всего лишь слухи,передает телеканал