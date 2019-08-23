Артистка задолжала банку по валютной ипотеке1,6 миллиона рублей. Не
оплатив вовремя долг, Анастасия Заворотнюк, у которой предполагают онкологию,
рискует оказаться невыездной.
Артистка задолжала банку по валютной ипотеке1,6 миллиона рублей. Не
оплатив вовремя долг, Анастасия Заворотнюк, у которой предполагают онкологию,
рискует оказаться невыездной.
Все
дело в долге за
особняк площадью почти в 900 квадратных метров. Анастасия
Заворотнюк не смогла вовремя оплатить кредит почти в полмиллиона долларов. Из-за
подскочившего курса иностранной валюты некоторое время звезда не вносила
платежи. Однако к 2018 году она все же погасила ипотеку.
К сожалению, оказалось, что ситуация с приставами, защищавшими интересы
банка, не урегулирована. Появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк
не заплатила исполнительский сбор за то, что с нее взыскивали долги. Исполнители
Тропарево-Никулинского района вышли в суд с ходатайством – ограничить актрисе
выезд за рубеж, если до 2 сентября эта сумма не будет оплачена.
Однако представители знаменитости
уверены, что в этот день ничего страшного не случится. "Насколько мне известно,
долг перед судебными приставами уже погашен. Не могу точно сказать, ведь не я же его
оплачивал... На сайте ФССП задолженность есть просто потому, что информация там
обновляется не сразу. Но думаю, что 2 сентября в суде будет нечего обсуждать.
Либо приставы отзовут свое ходатайство, либо им просто будет отказано", - цитирует
адвоката звезды Виктора
Пастернака сайт
Напомним, ранее в
СМИ появились страшные новости о том, что у подозревают рак. Поклонники актрисы подозревают, что она оформляет документы, чтобы,
возможно, лечиться в Америке. В свою очередь концертный директор
Стас Христов уверяет, что новости о болезни – всего лишь слухи,
передает телеканал