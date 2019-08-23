Шестой президент Украины Владимир Зеленский занял жесткую позицию по Крыму. Он считает, что полуостров должен быть возвращен Киеву и он хочет этого. Такое заявление сделал на встрече с представителями волонтерских и ветеранских организаций в Киеве. Владимир Зеленский даже добавил, что у него нет сомнений в том, что это произойдет.

Шестой президент Украины Владимир Зеленский занял жесткую позицию по Крыму. Он считает, что полуостров должен быть возвращен Киеву и он хочет этого. Такое заявление сделал на встрече с представителями волонтерских и ветеранских организаций в Киеве. Владимир Зеленский даже добавил, что у него нет сомнений в том, что это произойдет.Правда, добавил Зеленский, кроме поддержки "международных друзей", для возвращения Крыма и Киев должен сделать многое. Он напомнил, что сейчас в Верховной раде лежат сразу несколько законопроектов по Крымскому полуострову, которые надо изучить. Также Зеленский пообещал, что в ближайшие дни будут достигнуты первые результаты переговоров между Россией и Украиной по вопросу обмена задержанными. Зеленский попросил обойтись тут без слухов."Я работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу. Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну. Я этим занимаюсь лично, — цитирует Зеленского "Интерфакс". — Дайте мне сделать мое дело".После Майдана и февральского государственного переворота на Украине в 2014 году, когда президент Виктор Янукович после покушения был отстранен от власти и покинул Украину, в Крыму и Севастополе прошли референдуме о воссоединении с Россией. Крым был передан Украине в 1954 году. При этом Севастополь до 1991 года, до развала Советского Союза, оставался городом союзного подчинения. 16 марта 2014 года за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% крымчан и 95,6% севастопольцев. На референдум пришли более 80% жителей этих регионов. Тем не менее, Киев отказался признавать Крым частью России. Мэр Киева Виталий Кличко, известный своими парадоксальными высказываниями, назвал Севастополь недавно украинским городом с особым статусом.25 ноября 2018 года Украина пошла на военную провокацию. В нарушение международных норм прохождения Керченского пролива два бронекатера ВМС Украины и вспомогательное судно попытались прорваться из Черного моря в Азовское. Российские пограничники для задержания отказывающихся подчиняться украинских военных моряков применила силу. Трое украинцев получили ранения осколками обшивки катеров.По решению суда за нарушение российской государственной границы 24 украинских военных моряка находятся под стражей до 24 октября 2019 года. Именно их Зеленский считает задержанными и подлежащими обмену.