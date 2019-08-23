Певец опубликовал
в Instagram романтичные фото с пианисткой. Свой пост Прохор Шаляпин
дополнил стихотворением, посвященным любимой женщине.
Певец опубликовал
в Instagram романтичные фото с пианисткой. Свой пост Прохор Шаляпин
дополнил стихотворением, посвященным любимой женщине.
На снимках артист и Виталина Цымбалюк-Романовская позируют вместе
в торговом центре. Несмотря на то, что у исполнителя, как утверждает его экс-любовница Татьяна
Гудзева, появился внебрачный сын, на отношения пары это не повлияло. Ведь пианистка
заявила, что доверяет избраннику и даже будет готова
будет принять его ребенка, если отцовство будет доказано.
Похоже, что такая поддержка
со стороны любимой женщины растрогала и вдохновила Прохора Шаляпина. Он
процитировал поэта Игоря Северянина.
"Если вы встретите женщину тихую, точно
идущую в шорохах сна, с сердцем простым и с душою великою, знайте, что это —
она! Если вы встретите женщину чудную, женщину, чуткую, точно струна, чисто
живущую жизнь свою трудную, знайте, что это – она! Если увидите вы под запискою
имя прекрасней, чем жизнь и весна, знайте, что женщина эта – мне близкая, знайте,
что это – она!" — посвятил строки Виталине певец.
Поклонники оценили
поступок и восхитились совместными кадрами. "Очень красивые и
счастливые!", "Какие вы прекрасные. Берегите друг друга. Не слушайте
злопыхателей", "Наконец-то совместное фото!", – прокомментировали пост фолловеры.
Напомним, Татьяна Гудзева утверждает,
что вернулся к общению с ней. "У Прохора двойная жизнь. Он мне
говорит одно, а Виталине – другое. Он скрывает наше общение, что меня безумно
раздражает", – заявила ранее бывшая любовница исполнителя.