Певец опубликовал в Instagram романтичные фото с пианисткой. Свой пост Прохор Шаляпин дополнил стихотворением, посвященным любимой женщине.

Певец опубликовалв Instagram романтичные фото с пианисткой. Свой пост Прохор Шаляпиндополнил стихотворением, посвященным любимой женщине.На снимках артист и Виталина Цымбалюк-Романовская позируют вместев торговом центре. Несмотря на то, что у исполнителя, как утверждает его экс-любовница ТатьянаГудзева, появился внебрачный сын, на отношения пары это не повлияло. Ведь пианистказаявила, что доверяет избраннику и даже будет готовабудет принять его ребенка, если отцовство будет доказано.Похоже, что такая поддержкасо стороны любимой женщины растрогала и вдохновила Прохора Шаляпина. Онпроцитировал поэта Игоря Северянина."Если вы встретите женщину тихую, точноидущую в шорохах сна, с сердцем простым и с душою великою, знайте, что это —она! Если вы встретите женщину чудную, женщину, чуткую, точно струна, чистоживущую жизнь свою трудную, знайте, что это – она! Если увидите вы под запискоюимя прекрасней, чем жизнь и весна, знайте, что женщина эта – мне близкая, знайте,что это – она!" — посвятил строки Виталине певец.Поклонники оценилипоступок и восхитились совместными кадрами. "Очень красивые исчастливые!", "Какие вы прекрасные. Берегите друг друга. Не слушайтезлопыхателей", "Наконец-то совместное фото!", – прокомментировали пост фолловеры.Напомним, Татьяна Гудзева утверждает,что вернулся к общению с ней. "У Прохора двойная жизнь. Он мнеговорит одно, а Виталине – другое. Он скрывает наше общение, что меня безумнораздражает", – заявила ранее бывшая любовница исполнителя.