Вор проник на террасу, взломав дверной замок

Вор проник на террасу, взломав дверной замокВ начале августа в полицию в Александровском районе обратился житель столицы, сообщивший, что из его дома, расположенного в одном из сел района, украли бензотриммер.Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что вор проник на террасу дома, взломав дверной замок.Оперативники задержали подозреваемого, 68-летнего соседа потерпевшего.Мужчина, зная об отсутствии хозяина, украл инструмент, планируя в дальнейшем пользоваться им самостоятельно.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.