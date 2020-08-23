Общее число заразившихся превышает 6 тысяч человек.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает управлением Роспотребнадзора по Владимирской области.Всего в регионе зарегистрировано 6114 случаев заболевания, больше всего во Владимире – 1026.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.