Брак модели и бизнесмена окончательно распался.
Полина Аскери сообщила о чувствах.
Брак модели и бизнесмена окончательно распался.
Полина Аскери сообщила о чувствах.
Союз 35-летней красотки и 66-летнего
предпринимателя всегда привлекал много внимания публики. Фанаты уже давно
заметили, что в браке Бориса Белоцерковского и Полины Аскери не все гладко.
Слухи о расставании звездной пары, которые не давали поклонникам покоя,
подтвердились. Модель заявила в инстаграм-аккаунте, что развелась с мужем.
Семейная жизнь Бориса Белоцерковского и его жены длилась более трех лет.
Полина Аскери осталась благодарна экс-супругу за совместно прожитые годы. Она
сообщила подписчикам, что испытывает боль из-за развода. Аскери попросила
пользователей Сети отнестись с пониманием к трещине в их отношениях с
Белоцерковским и не выдумывать обстоятельства истории их любви.
22 Авг 2020 в 9:27 PDT
В дополнение к заявлению модель разместила романтичный кадр с бывшим мужем. На
нем Полина и Борис сидят за торжественным столом, и смотрят друг другу в глаза.
К снимку звезда добавила хештег с текстом "берегите любовь".
Фанаты инстадивы не остались равнодушными к разладу в ее семье. Они отправили
кумиру слова поддержки и добрые пожелания. "В
добрый и светлый путь", "Котя, все лучшее впереди, вот
увидишь!"," Ох, любимая, обнимаю тебя крепко", "Береги
себя!", – написали поклонники Полине Аскери.
Борис Белоцерковский официально вступил в брак с бывшей женой в 2018 году.
Свадьба проходила в тайне. Полина Аскери сообщала об этом важном событии в
профиле своего микроблога.