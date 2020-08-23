Брак модели и бизнесмена окончательно распался. Полина Аскери сообщила о чувствах.

Брак модели и бизнесмена окончательно распался.Полина Аскери сообщила о чувствах.Союз 35-летней красотки и 66-летнегопредпринимателя всегда привлекал много внимания публики. Фанаты уже давнозаметили, что в браке Бориса Белоцерковского и Полины Аскери не все гладко.Слухи о расставании звездной пары, которые не давали поклонникам покоя,подтвердились. Модель заявила в инстаграм-аккаунте, что развелась с мужем.Семейная жизнь Бориса Белоцерковского и его жены длилась более трех лет.Полина Аскери осталась благодарна экс-супругу за совместно прожитые годы. Онасообщила подписчикам, что испытывает боль из-за развода. Аскери попросилапользователей Сети отнестись с пониманием к трещине в их отношениях сБелоцерковским и не выдумывать обстоятельства истории их любви.22 Авг 2020 в 9:27 PDTВ дополнение к заявлению модель разместила романтичный кадр с бывшим мужем. Нанем Полина и Борис сидят за торжественным столом, и смотрят друг другу в глаза.К снимку звезда добавила хештег с текстом "берегите любовь".Фанаты инстадивы не остались равнодушными к разладу в ее семье. Они отправиликумиру слова поддержки и добрые пожелания. "Вдобрый и светлый путь", "Котя, все лучшее впереди, вотувидишь!"," Ох, любимая, обнимаю тебя крепко", "Берегисебя!", – написали поклонники Полине Аскери.Борис Белоцерковский официально вступил в брак с бывшей женой в 2018 году.Свадьба проходила в тайне. Полина Аскери сообщала об этом важном событии впрофиле своего микроблога.