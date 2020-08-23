В учреждении появятся «бережливая поликлиника», открытая регистратура, комфортные места ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей…
В учреждении появятся «бережливая поликлиника», открытая регистратура, комфортные места ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей… Это далеко не полный перечень работ, проводимых в поликлинике в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение»
. Открыть обновленное учреждение областные власти обещают до конца 2020 года. По словам руководителя ЦРБ Евгения Дунаева, для нужд детской поликлиники уже закуплено современное медицинское оборудование – дефибриллятор, электрокардиограф, офтальмологические приборы. Ожидается поставка других изделий медицинского назначения и медицинской мебели.
На ремонт и оснащение детской поликлиники из федерального и регионального бюджетов выделено свыше 8,7 млн рублей.