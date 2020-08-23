В учреждении появятся «бережливая поликлиника», открытая регистратура, комфортные места ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей…

В учреждении появятся «бережливая поликлиника», открытая регистратура, комфортные места ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей… Это далеко не полный перечень работ, проводимых в поликлинике в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Открыть обновленное учреждение областные власти обещают до конца 2020 года. По словам руководителя ЦРБ Евгения Дунаева, для нужд детской поликлиники уже закуплено современное медицинское оборудование – дефибриллятор, электрокардиограф, офтальмологические приборы. Ожидается поставка других изделий медицинского назначения и медицинской мебели.На ремонт и оснащение детской поликлиники из федерального и регионального бюджетов выделено свыше 8,7 млн рублей.