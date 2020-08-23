Лукашенко снова обрел уверенность в своих силах. Батька продолжает угрожать протестующим серьезными последствиями за их деятельность.

Лукашенко снова обрел уверенность в своих силах. Батька продолжает угрожать протестующим серьезными последствиями за их деятельность.Протестное движение в Белоруссии набирает обороты. Лукашенко изменил тактику борьбы с политическими оппонентами: теперь Батька дает распоряжения задерживать самых видных деятелей оппозиции и заводить уголовные дела.Кроме того, действующий президент страны пытается объединить народ против вымышленного врага – это излюбленный метод диктаторов. Недавно Александр Григорьевич заявил, что на территориальную целостность Белоруссии хочет покуситься значительная часть населения Польши. Представители западной номенклатуры называют обвинения Лукашенко безосновательными.Кремль в сложившейся ситуации занял нейтральную позицию. В Москве считают, что вмешиваться в дела суверенного государства недопустимо.16 Авг 2020 в 7:55 PDTПолитический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе убежден, что у борьбы Лукашенко с собственным народом нет перспектив. Дело в том, что Батька продолжает гнуть свою линию и проводить точечные репрессии. Это явно не играет ему на руку, если говорить с точки зрения позиции Запада.Последнее время Лукашенко произносит помпезные речи о своем нежелании отдавать страну на растерзание врагу. Логично, что Батька старается выглядеть в глазах своего народа если не героем, то достойным лидером. Однако, как показала практика, люди не нуждаются в каком-либо предводителе.Дризе считает, что у Лукашенко не осталось доводов для граждан в свою пользу. "Так может показаться, что официальному Минску кроме репрессий нечего предложить своему народу", – резюмировал он.