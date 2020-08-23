По данным Владимирстата миграционный поток в регион снизился на 50,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

По данным Владимирстата миграционный поток в регион снизился на 50,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого годаи составил 919 человек, или 13,6 на 10 тыс. человек населения областиТрадиционно большое количество приехавших в регион – граждане Украины – 758 человек за прошедшие полгода. На втором и третьем местах по количеству переселенцев во Владимирскую область – Таджикистан – 444 человека и Армения – 327 человек.Почти в 4 раза, по сравнению с 2019 годом уменьшился поток граждан Белоруссии (36 человек в 2020 году, а в 2019 – 131)