Это куклы не профессионального художника... Трудно поверить, правда? Кто создаёт такую красоту?

Они в хорошем настроении уже с утра, как только просыпаются. И мы тоже хотим подарить его вам. Авторские куклы Юлии Ильиной хочется рассматривать до мелочей. Судогодская мастерица вкладывает в них столько своей любви, что это видно с первого раза. Зачем много слов...посмотрите сами.Голубые глаза, легкий румянец на щека и шелковистые волосы. Куклы Юлии Ильиной отличаются реалистичностью, хотя она не стремится делать их слишком похожими на людей. Считает - это ни к чему: кукла должна оставаться игрушкой. От чуть уловимой улыбки веет спокойствием.Юлия Ильина, мастер по куклам: «У меня такие больше нейтральные лица. Если плохое настроение, она грустит, если хорошее, подходишь, она улыбается».Чтобы создать одну такую куклу, требуется почти две недели. Миниатюрные башмачки, бантики, рюши - все создается вручную. Первый этап - это лепка головы из специального пластика. Ее предварительно сушат, прорабатывают мелкие детали: глаза, уши и губы. И шкурят.-Убираем все неровности, которые у нас остались. И дальше уже делаем полный запек на 130 градусов.По такой же технологии изготавливают плечи, ручки и ножки. Тело из текстиля набивают опилками с утяжелителем. А красивые локоны у кукол - это пух козы.- Мы его моем, расчесываем, красим . Можно краской для волос или специальной краской для шерсти.Самый творческий этап - создание образа куклы, рассказывает Юлия. Подбор одежды и декоративных элементов может занять несколько дней. Нужно выбрать ткани, сшить сарафан, подобрать его под цветотип куклы. Иногда с первого раза и не удается.Юлия Ильина, мастер по куклам: «Куклы сами себе тоже выбирают наряд. Сначала сделаешь один, они сидят. И вот смотришь на них, ходишь мимо, смотришь, смотришь, и что-то не то. Тогда меняю платье, иногда даже лицо».Юлия в юности хотела поступить в художественный вуз, но так и не решилась. Помогли куклы. Сейчас они живут в разных уголках мира и рассказывают о своем мастере.Екатерина Таманова, Илья Хлудов«Вести-Владимир»