Уже который день граждане Белоруссии активно протестуют против действующей власти. При этом президент страны дает понять, что не собирается прощаться со своей должностью.

Уже который день граждане Белоруссии активно протестуют против действующей власти. При этом президент страны дает понять, что не собирается прощаться со своей должностью.Президент Белоруссии Александо Лукашенко посетил агрокомбинат "Дзержинский", где вел себя весьма странно. Теперь самые одиозный высказывания Батьки обсуждают в прессе.Лукашенко рассказал, что болезненно отреагировал на характеристику происходящего в стране со стороны госсекретаря США Майка Помпео. Белорусский политик заявил, что у него в стране полицеский не давил чернокожего коленом на глазах у всего мира.Кроме того, Александр Григорьевич выразил свое мнение касательно ухода журналиста президентского пула с государственного канала ОНТ. По словам Лукашенко, многие работники прессы просто "выскочили митинговать", не думая о том, что им необходимо работать верой и правдой.16 Авг 2020 в 7:55 PDTПрощаясь с работниками комбината, Лукашенко произнес шутку, которую можно трактовать как намек на вечную власть президента. "До встречи. И не думайте, что сюда приедет кто-то другой", – цитирует Александра Григорьевича UDF.by.Напомним, что теоретическая возможность утратить власть не на шутку перепугала Лукашенко. Так, недавно главнокомандующий Белоруссии заявил, что протесты в стране спровоцированы людьми из друг государств.