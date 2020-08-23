Начав службу с должности рядового инспектора в звании сержанта, достиг должности начальника ГАИ Киевского района города Москвы. Имеет многочисленные государственные и ведомственные награды...

90 лет отмечает в августе 2020 года ветеран органов внутренних дел УВД по ЗАО Александр Яковлевич Ефимов.По поручению помощника начальника УВД по ЗАО по работе с личным составом полковника внутренней службы Алексея Зрячева председатель Совета ветеранов Управления майор милиции в отставке Анатолий Товстоног передал заслуженному ветерану тыла Великой Отечественной войны Александру Ефимову от руководства ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ЗАО ценные подарки, благодарности, сувениры с символикой органов внутренних дел и цветы.Подполковник милиции в отставке проживает сейчас за городом с семьей и в силу возраста и самочувствия старается никуда не выезжать, поэтому УВД по ЗАО посетила его дочь, поблагодарив от Александра Яковлевича полицейских за теплоту, искренние заботу и внимание к пожилому человеку, а также поделилась фотографиями ветерана из семейного архива.Александр Ефимов начал свой трудовой путь в годы войны, работая в сельском хозяйстве, на селе, выращивая урожай, помогая ковать великую Победу.После окончания срочной службы в армии (1950-1953 гг.) поступил в Москве на службу в органы внутренних дел в одно из подразделений столичного ОРУД ГАИ, где проработал в течение более 40 лет вплоть до ухода на заслуженный отдых.Начав службу с должности рядового инспектора в звании сержанта, достиг должности начальника ГАИ Киевского района города Москвы. В отставку вышел в звании подполковника милиции. Имеет многочисленные государственные и ведомственные награды.Руководство УВД по ЗАО, Общественный совет при УВД по ЗАО, Совет ветеранов УВД по ЗАО, все сотрудники и работники Управления внутренних дел Западного округа столицы искренне поздравляют Александра Ефимова и желают ему здоровья и долгих лет жизни.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93