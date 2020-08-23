64 предприятия региона уже подтвердили намерение участвовать в проекте

21 августа губернатор подписал постановлениео порядке предоставления субсидий предприятиям и производителям для снижения напряженности на рынке труда во Владимирской области. Общий объем финансирования составил более 34 млн. рублей. Большая часть средств – 33,8 млн – деньги федерального бюджета.Средства пойдут на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также для безработных граждан. Также предприятиям – участникам программы будут возмещаться расходы на частичную оплату труда при организации временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения (что подразумевает введение режима неполного рабочего времени, временную остановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников).О нюансах этой работы журналистам рассказал директор Департамента труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев. Он сообщил, что 64 предприятия региона уже подтвердили намерение участвовать в проекте. В ближайшее время к нему могут присоединиться ещё 7 работодателей. К ним есть ряд требований. В частности, организация-участник программы не может быть более чем на 50 процентов быть инвестированной иностранным капиталом, а также находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.«Программа будет действовать в течение трёх месяцев, ей будут охвачены все районы области. Планируется трудоустроить более 700 человек», – уточнил Андрей Григорьев.