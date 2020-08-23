Мы приглашаем вас в поездку по Владимиру на машине, которую никто не сможет проигнорировать на улице.

Мы приглашаем вас в поездку по Владимиру на машине, которую никто не сможет проигнорировать на улице. Потому что главная задача красавицы под названием Мицуока - украшать и провоцировать. Начинаем вместе завидовать Нине Глизнице.Машина стоит всего 5 минут, но вокруг - ажиотаж. Фото справа, слева, спереди. К такой популярности Владимиру Терентьеву привыкнуть сложно. Машина у него появилась благодаря другу.Владимир Терентьев: «Говорит, знаешь, какая машина никогда в цене не падает? Я говорю, не, не знаю, все машины всегда падают в цене от старости. Нет, никогда не видел и показал мне фотографию… И он вроде бы захотел взять её, товарищу позвонил, денег не оказалось у них. Недостаточно. Я говорю, давай я тогда возьму».Мицуока Ле-Сейд - машина лимитированной серии. Таких всего 500 в мире! А "леворуких" - две! Их выпустили в 1991 году и распродали за 4 дня. Внешне японское авто напоминает спорткар 80-х годов. Но под капотом бьётся сердце Ниссана. Автолюбители называют такие машины "реплика" или, по-простому, "клон".- Реплика - это автомобиль, который вызывает у грустного человека улыбку.- Почему?- Потому что когда проезжаешь, стоит человек грустный, увидел — улыбнулся.За руль Мицуоки Владимир садится редко. Чаще машина стоит в гараже. Заводится не сразу. Раньше на ней любили ездить молодожёны. Теперь решили проехать журналисты. Полчаса стараний - машина поехала.Длина "железного крокодила" - 6 метров. Предельная скорость - 180 км/час. Машина занижена, но переднюю часть Владимир поднял, иначе по дороге ехать тяжело. Оригинальные цвета авто - красный и чёрный. Но в Москве машину переделали для съёмок в клипе. Там же появились меховая обивка и парча. Теперь Владимира на дороге узнают все.- Вам бибикают на улицах?- Да.- Часто?- Почти всегда. Особенно первое время, в 2010 году, сейчас меньше.- Сложно было привыкнуть к такой реакции?- Я до сих пор не привык."Ретро" Мицуока станет через год - в 30 лет. Хотя автомобилем Владимир практически не пользуется, продавать не хочет. Скоро у его дочери выпускной - авто будет самое необычное.Нина Глизница, Андрей Синягин«Вести-Владимир»