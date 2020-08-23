При расчете стоимости полиса будут учитываться индивидуальные характеристики водителя.

Поправки, о которых российских водителей предупреждали еще месяц назад, коснутся каждого автовладельца. При расчете стоимости полиса будут учитываться индивидуальные характеристики водителя. Так, если водитель часто нарушает ПДД, то и размер страховки будет максимальным. Больше всего на стоимость повлияют такие нарушения, как обгон в неположенном месте, превышение скорости свыше 60 км/ч, проезд на запрещающий сигнал светофора и вождение в нетрезвом виде.Кроме того, расширяется тарифный коридорОСАГО. Сейчас минимальное значение базовой ставки равняется 2746 руб., максимальное – 4942 руб. После вступления в силу поправок, то есть с 24 августа, минимальная ставка снизится до 2471 руб., а максимальная увеличится до 5436 руб.