Телеведущий воспитывает семилетнего сына Платона. Дмитрий Шепелев выбрал для наследника одну из лучших школ в Москве.

Телеведущий воспитывает семилетнего сына Платона. ДмитрийШепелев выбрал для наследника одну из лучших школ в Москве.Элитное учебное заведение шоумен выбрал для наследника еще впрошлом году, когда тот пошел в первый класс. Телеведущий со всей тщательностьюподошел к вопросу: он обошел несколько школ, познакомился с учителями исистемой, по которой ведутся занятия.Выбор Дмитрий Шепелев остановил на варианте с углубленнымизучением английского. Некоторые педагоги в этой школе являются носителямиязыка. Год обучения в заведении обходится шоумену в полтора миллионарублей.Из-за пандемии коронавируса несколько месяцев Платонзанимался дистанционно. Делать уроки мальчику помогала ровесница Лада – дочь гражданскойсупруги Дмитрия, Екатерины.Дмитрий Шепелев и дизайнер Екатерина Тулупова впервые встретились,когда привели детей в один детский сад. Спустя время молодые люди нашли другдруга на сайте знакомств. Пообщавшись, телеведущий и дизайнер сблизились.21 Май 2020 в 2:06 PDTНапомним, сына подарила певица ЖаннаФриске. Артистка и телеведущий состояли в незарегистрированных отношениях. Виюне 2015 года вокалистка умерла после продолжительной борьбы с раком мозга.Родственники артистки не ладят с Дмитрием Шепелевым. Родители и сестра Фрискене могут встретиться с Платоном.