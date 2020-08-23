Днем 23 августа в столице Белоруссии начался марш против президента Александра Лукашенко. В центре Минска собрались 100 тысяч человек.

Днем 23 августа в столице Белоруссии начался марш против президента Александра Лукашенко. В центре Минска собрались 100 тысяч человек.Сторонники оппозиции начали стягиваться к площади Независимости в 14:00. После митинга участники направились в сторону парка "Победа", где находится стела "Минск – город-герой". Сейчас люди идут к площади Государственного флага, на пути к которой расположена резиденция Александра Лукашенко.Граждане несут в руках бело-красно-белые флаги и выкрикивают лозунги. Они требуют, чтобы власти немедленно освободили политзаключенных и привлекли к ответственности людей, причастных к пыткам и убийствам. Также они настаивают на том, чтобы в ближайшее время в стране были проведены новые выборы президента – честные и прозрачные.Возле резиденции Лукашенко собрались десятки сотрудников силовых ведомств.Как сообщает телеграм-канал Nexta Live, президента готовят к немедленной эвакуации на вертолете. "Протестующие только что нашли самую страшную точку для диктатора", – заявил источник. Куда направится лидер, пока не известно.16 Авг 2020 в 7:55 PDTНапомним, массовые протесты вспыхнули в Белоруссии после оглашения итогов президентской гонки. Согласно данным Центризбиркома, за действующего лидера отдали голос более 80% граждан. Многие жители страны обвинили власти в фальсификации результатов голосования.