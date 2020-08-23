Белорусы больше не боятся угроз Лукашенко. Такое мнение выразила лидер протестного движения Светлана Тихановская.

Белорусы больше не боятся угроз Лукашенко. Такое мнение выразила лидер протестного движения Светлана Тихановская.Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко боится потерять контроль над властью. Недавно Батька заявил, что армия страны находится в полной боеготовности, намекая, что силовики без труда подавят протест.Политик Светлана Тихановская отреагировала на пламенную речь диктатора. Она сообщила, что белорусский народ уже не боится угроз со стороны власти. В связи с этим люди готовы идти до конца и отстаивать свои гражданские права.Тихановская убеждена, что военные не станут бить своих сограждан, если им поступит соответствующий приказ. "Это будет преступлением со стороны армии", – цитирует лидера протестного движения информационное агентство BNS.17 Авг 2020 в 1:20 PDTСтоит отметить, что последнее время Лукашенко использует для удержания власти прием навязывания народу вымышленного врага, который якобы стремится разрушить Белоруссию. Так, Батька говорил, что в Польше есть много людей, которые были бы рады "оттяпать хотя бы клочок этой земли". Однако люди перестали воспринимать риторику президента всерьез.