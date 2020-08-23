Город рискует утонуть в мусоре

Муниципальные учреждения Гусь-Хрустального 10 лет работают в убыток. Кризисная ситуация, в которой находятся в настоящий момент МУП «По благоустройству и озеленению» и МУП «Спецпредприятие» назревала уже давно. Последние годы, финансирование предприятий не только не росло, но и сократилось вдвое – заявил руководитель МУП “БИО” Алексей Староверкин на заседании Совета народных депутатов. Работы для сотрудников предприятия нет с 1 июля. Люди не получают заработную плату и вынуждены увольняться по собственному желанию.Сейчас оба МУП доведены до состояния банкротства: долги МУП “БИО” составляют 2,5 млн. рублей, а МУП “Спецпредприятие” - 9 млн. рублей.Как сообщает портал , администрацией города подготовлены документы для запуска процедуры объединения двух профильных предприятий– чиновники полагают, что МУП в городе должны находиться под единым руководством. Только решит ли объединение проблему недостатка финансирования или Гусь-Хрустальному суждено утонуть в грязи?Фото "Гусь-инфо"