В августе все любители больших скоростей вспоминают Готтлиба Даймлера. Именно он в 1885 году запатентовал первый в мире мотоцикл.

В августе все любители больших скоростей вспоминают Готтлиба Даймлера. Именно он в 1885 году запатентовал первый в мире мотоцикл. Его двигатель имел мощность 1 лошадиную силу, а скорость еле достигала 12 км/ч. Мотоцикл был деревянным и, к сожалению, сгорел при пожаре в мастерской Даймлера в 1904 году. Сегодня историю развития техники можно увидеть в различных экспозициях. Мы с Александром Сыпченко заглянем в такой музей и заодно познакомимся с теми, для кого мотогонки больше чем спорт или хобби.Сцепление, скорость, газ, и кроссовые мотоциклы срываются с места. На новой трассе под Ковровом теперь тренируются лучшие юные гонщики из разных регионов страны, в том числе и местная команда «Заречье». Одним из первых трек испытал бронзовый призер чемпионата Европы по мотокроссу прошлого года Семен РыбаковСемен Рыбаков, бронзовый призер чемпионата Европы по мотокроссу 2019 года: «Уровень трассы - трасса очень хорошая. Элементы очень хорошие, прыжки, прямики есть, грунт хороший. Все мне нравится».По мнению члена родительского комитета Владимирской области Натальи Баранковой, чей сын Ярослав занимался мотокроссом у прославленного ковровского тренера Юрия Рогова, в летний период, когда дети были практически лишены досуга из-за пандемии, новая трасса стала настоящим спасениемНаталья Баранкова, член родительского комитета Владимирской области: «Мы привозили сюда, на трассу детей в 11 часов и, в принципе до вечера они были заняты тренировками, полностью могли здесь и покупаться, и кушали вместе. Такое хорошее создалось мотобратство».Идейным вдохновителем этого мотобратства стал профессиональный мотокроссмен Владислав Барсуков. Для него развитие детского спорта имеет важнейшее значение. За свою профессиональную карьеру спортсмен завоевал бесчисленное количество наград и теперь сам стал тренером команды юниоров.Владислав Барсуков, гонщик, тренер по мотокроссу: «Сам я в мотокроссе с восьми лет, привел меня туда отец, привил любовь к технике, к спорту. Сейчас я это хочу передать детям».В этом уникальном музее мотокроссу посвящена целая экспозиция. В одном выставочном пространстве мотоциклы легендарных советских чемпионов Павла Рулева и Андрея Ледовского соседствуют с раритетами 30 и 40-х готов. Здесь собрана практически вся линейка отечественной техники.Сергей Талалаев, сотрудник музея мотоциклов: «Ковровцы наши начинаются: К-55 и дальше «Восходы» - 1,2,3, ну, и наши «Явы». Это наша молодость».Экспозиция постоянно пополняется моделями со всего мира. Харлей-Девидсоны, БМВ и даже американский Индиан. Настоящая гордость коллекции - Хонда Валькирия 2004 года. В мире всего около 700 подобных мотоциклов. Это одна из любимых моделей голливудского актера Тома Круза. Он неоднократно признавался в любви к скоростным байкам и снимается в сценах погони без каскадеров.Игорь Адамов, посетитель музея мотоциклов: «Замечательный музей. А что больше всего привлекает? Особенно старая коллекция, я сам ездил в молодости, это все уже не ездящее, вспоминаю, правда здесь нет моего мотоцикла».Сергей Талалаев, сотрудник музея мотоциклов: «Есть, что есть, довольствуемся, ну а остальное, собирая экспонаты, больше задел на историю, показать, как развивалась и совершенствовалась наша мото промышленность».Развитие индустрии, начиная с появления самого первого в мире мотоцикла, так называемой деревянной лошадки Даймлер, невозможно представить и без ковровской мотопромышленности. Легендарный ЗИД и по сей день собирает не только оружие, но и железных коней, на которых возможно в скором времени появятся новые чемпионы по мотокроссу или мотоболу. И место для будущих кубков и медалей в музее им обязательно найдется.Александр Сыпченко, Александр Чунаев«Вести-Владимир»