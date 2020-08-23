Здесь действуют особые правила игры и слова "Спасибо" и "извините" - приветствуются.

Зарядка у нас сегодня пройдет с особым духом. Как и положено в королевском спорте. Здесь действуют особые правила игры и слова "Спасибо" и "извините" - приветствуются.Так давайте поприветствуем нашу Юлию Шувалову и владимирских регбистов. Доброе утро!Юлия Шувалова, корреспондент: "Здравствуйте, Татьяна. Мы уже размялись. Поделились на команды. Сейчас проведем жеребьевку, чтобы узнать, какая команда будет начинать игру..."