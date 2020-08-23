Всегда желанный гость для дачных ландшафтов, где есть водоем - водяные феи или нимфеи - кувшинки

А теперь о редком явлении для домашнего сада. Всегда желанный гость для дачных ландшафтов, где есть водоем - водяные феи или нимфеи - кувшинки. Капризные кувшинки не всегда показывают свои цветы. Как с ними подружиться - узнала Нина Глизница.100 видов роз, эхинацеи, лилии и ирисы. Свой сад Елена Лукьянова разместила на небольшом участке. Её гордость - нимфеи. Они очищают пруд и охлаждают воду за счёт своих широких листьев.Елена Лукьянова, садовод: «Начинала я с простой, белой, дикой нимфеи. Но, чтобы она показала всю свою красоту, ей нужен большой водоём. И поэтому я его отдала сестре. А сама стала разводить культурные сорта».По одной из версий, нимфея получила название в честь нимфы, обитающей в воде. Растение неприхотливое. Уход не требуется. Обычно нимфеи растут в горшках на глубине 80 см. Карликовым нимфеям достаточно 15. Многие садоводы заносят нимфей в дом во время зимы. Но это не обязательною. Зимуют нимфеи также в пруду. Ещё один необычный цветок в саду у Елены - лантана. Растение умеет менять свой цвет.Елена Лукьянова, садовод: «В разной стадии даже в одном соцветии там цветы разного цвета. А на кусту они могут быть трёх-четырёх окрасок. Например, жёлтный, жёлтый с белым, белый и сливочный.»Сейчас однолетники уже отцветают. Но нимфеи будут радовать свою хозяйку еще до октября.Нина Глизница, Максим Котов«Вести-Владимир»