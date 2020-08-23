В регионе за сутки на 23 августа лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 23 августа 2020 года лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (5 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Меленковском, 4 сл. в г. Владимире, 3 сл. в Муромском, 3 сл. в Суздальском, 2 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Ковровском, 1 сл. в г. Радужный). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6114 случаев заболевания (1026 сл. в г. Владимире, 874 сл. в Гусь-Хрустальном, 680 сл. в Петушинском, 575 сл. о. Муром, 535 сл. в Ковровском, 464 сл. в Александровском, 312 сл. в Собинском, 308 сл. в Вязниковском, 294 сл. в Юрьев-Польском, 212 сл. в Кольчугинском, 174 сл. в Меленковском, 160 сл. в Судогодском, 139 сл. в Киржачском, 108 сл. в Суздальском, 82 сл. в Камешковском, 64 сл. в г. Радужном, 57 сл. в Селивановском, 50 сл. в Гороховецком).