Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете к Дворцу Независимости. В Сети появилась видеозапись, сделанная на борту лайнера.
<a href="https://33live.ru/novosti/23-08-2020-vooruzhennyj-lukashenko-ob-uchastnikax-protesta-kak-krysy-razbezhalis.html" target="_blank">Вооруженный Лукашенко об участниках протеста: Как крысы разбежались</a> - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете к Дворцу Независимости. В Сети появилась видеозапись, сделанная на борту лайнера.
[url=https://33live.ru/novosti/23-08-2020-vooruzhennyj-lukashenko-ob-uchastnikax-protesta-kak-krysy-razbezhalis.html]Вооруженный Лукашенко об участниках протеста: Как крысы разбежались[/url] - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете к Дворцу Независимости. В Сети появилась видеозапись, сделанная на борту лайнера.