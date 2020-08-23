Президент Украины сообщил о том, как поступил бы на месте Александра Лукашенко. Он заявил, что провел бы новые выборы.

Президент Украины сообщил о том, как поступил бына месте Александра Лукашенко. Он заявил, что провел бы новые выборы.Владимир Зеленский считает, что Белоруссии нужныновые выборы, чтобы доказать прозрачность результатов предыдущего голосования.На месте Александра Лукашенко он бы назначил процедуру выборов через месяц и предложилбы на них свою кандидатуру."Всебыли бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю", —выразился Зеленский. Он добавил, что можно было бы позвать на голосованиезарубежных наблюдателей и разрешить баллотироваться в президенты всем, ктоэтого хочет. Украинский лидер решил, что такое развитие событий способно развеять сомнения народа в правильности проведениивыборов президента.Свою версию Зеленский объяснил с логической точки зрения. Он рассудил, чтокогда человек уверен в себе и уверен в выборе народа, то успокоить общественностьи урегулировать разногласия можно уверенным политическим решением. ВладимирАлександрович заявил, что даже если бы в новых выборах Александр Лукашенко непобедил, то проведение дополнительного голосования могло бы помочь честноразобраться в ситуации.8 Июл 2020 в 10:37 PDTПолитолог Иван Мезюхо оценил заявление Зеленского и счел его не подходящим длябелорусской обстановки. Эксперт считает, что Владимир Григорьевич недостаточноуспешный лидер государства для того, чтобы давать Александру Лукашенко советы отом, как правильно управлять общественным мнением.