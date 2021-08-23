23.08.2021

2021-08-23 16:40:04

Межрегиональная акция Венок славы Александра Невского завершилась во Владимире

Она приурочена к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя. Важнейшей частью программы стала историческая реконструкция. О путешествии вглубь веков- Мария Платанюк.



Звук боевого рога даёт старт путешествию сквозь века. На интерактивных площадках в сердце Владимира- век 13-ый. Вот русичи оттачивают боевое искусство, а вот - отдыхают после тяжелого похода. Культурная акция объединила различные регионы страны и стала посвящением Александру Невскому. В год восьмисотлетия князя, которого соотечественники назвали "Именем России".



Мария Платанюк, специальный корреспондент:



Великим князем владимирским Александр Ярославич Невский стал в 1252-ом. А в настоящем- ровно на день Пушкинский бульвар Владимира погрузился в средневековье. Здесь, возле Успенского собора разбиты шатры великого князя. И любой владимирец может сделать историческое селфи с самим князем и его дружинниками.



В роли великого князя - Василий Кралин. По его словам, "Венок славы Александра Невского" собрал десятки реконструкторов из разных городов. От Иванова и Владимира до Чехова и Москвы.



- Василий Кралин, клуб реконструкции "Белая рысь", г. Жуковский: Мы показываем нашим гостям, как выглядела русская дружинная культура с 11-ого по 13-ый век. И даже особо не лютовали, и никого в колодки не заковали. Мило общались с нами гостями.



Солнце земли русской. Мудрый политик, хитроумный дипломат, бесстрашный воин. Образ Александра Невского - один из самых притягательных в отечественном искусстве. "Венок славы"- это и ретроспектива фильмов, посвященных значимой для России исторической фигуре. Открыла её, разумеется, картина великого Эйзенштейна, а продолжил- фильм нашего современника Игоря Калёнова. Картину "Александр. Невская битва" кинорежиссёр представил в рамках проекта "Владимирские встречи" Киноцентра области.



Игорь Калёнов, режиссёр фильма "Александр. Невская битва":



- Когда я делал свой фильм, я делал его для подростков. Я себе сказал, что это молодые годы Александра. Шпионский детектив. Чтобы молодые ребята и девчата, в основном мальчишки, смотрели как детектив, но узнавали при этом русскую историю.



Размять руку можно было благодаря ребятам из Музея ратной истории Москвы. Здесь же- зарисовки быта, традиций, игровой культуры. Василий Орлов, к примеру, показал , как приручить древний волчок. Это царь- кубарь. А этот - поменьше. Василий шутит: "отличное средневековое кардио".



Василий Орлов, участник акции "Венок славы Александра Невского" (Музей ратной истории Москвы):



Его знают не только славяне. В Германии он называется крайсель, в Италии- тротоло, индонезийцы знают его как гассинг. Играйте в кубарь, и наслаждайтесь.



"Старинная игротека" представляет настольные игры средневековья. Здесь традиционные кости, копия шахмат из клыка моржа с острова Льюис, фигурки из русской "вольницы".



Александр Ситков, участник акции "Венок славы Александра Невского" ("Старинная игротека"):



- По образцам находок из Новгорода и по одному из трактатов средневековья мы воссоздали эти фигурки 13-ого века. Это шахматы на четверых. По четырём углам- четыре времени года.



На Пушкинском бульваре- и ремесленная слобода. Свои лучшие работы в традиционных техниках представили мастера владимирской земли. Вот игрушка гороховецких плотников- якушей, это лоскутное шитье, а вот владимирские кузнецы развернули походную кузню. Жар в ней поддерживают меха.



Максим Молотилов, кузнец:



- Две дощечки, обтянутые кожей для забора воздуха, подымаем, она набирает воздух.



Акция в честь юбилея Невского доказала главное: историческая память и нить традиций- особо прочный фундамент. Настоящего, которое невозможно без уважения к прошлому.



Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".