Завершается оснащение 85 организаций.

К 1 сентября во Владимирской области все образовательные учреждения подключат к высокоскоростному интернету. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.Завершается оснащение 85 организаций, среди которых семь колледжей и техникумов, а также четыре школы-интерната. Региональные платформы дают возможности для электронного обучения, размещения официальных сайтов.«В 2022 году обновление цифрового оборудования учебных заведений будет продолжено. Модернизация пройдёт в 68 учреждениях, будут созданы четыре новых «IT-куба», − добавила и.о. директора департамента образования Елена Запруднова.Напомним, что в новом учебном году на базе Ковровского транспортного колледжа откроется ещё один «IT-куб».В первом, который появился во Владимирском политехническом колледже, за 2020/21 учебный год 605 учащихся прошли обучение по образовательным программам «IT-куба». В различных мероприятиях и мастер-классах приняли участие около 7200 человек.