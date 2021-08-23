23.08.2021

2021-08-23 16:50:04

23 августа 1943 года немецкие захватчики были разгромлены в битве на Курской дуге

Курская дуга — это выступ глубиной до 150 и шириной до 200 километров, обращенный в западную сторону, который образовался в центре советско-германского фронта в ходе наступления Красной армии и последовавшего контрнаступления вермахта на Восточной Украине.



Оборонительная (5 — 23 июля) и наступательные (12 июля — 23 августа) операции, проведенные Красной Армией в районе Курского выступа по срыву наступления и разгрому стратегической группировки немецких войск.



Днем окончательного разгрома Красной армией немецко-фашистских захватчиков в ходе Курской битвы считается 23 августа 1943 года. Он отмечается как День воинской славы. И хотя чаще всего битвой считается относительно кратковременное столкновение вооруженных сил противников, это сражение было довольно длительным. Оно началось 5 июля и продлилось до 23 августа, то есть продолжалось более полутора месяцев.



Это был целый комплекс оборонительных и наступательных операций советских войск с целью отражения масштабного наступления фашистских войск с переходом к разгрому противника и контрнаступлению. Курская битва считается одним из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны. Ее апогеем стало встречное танковое сражение под Прохоровкой, небольшой железнодорожной станцией вблизи Белгорода. Оно стало крупнейшим боестолкновением бронетехники Великой Отечественной войны и мировой истории.