77-летняя история органов внутренних дел Владимирской области - это напряженный повседневный труд оперативных сотрудников, следователей, участковых, инспекторов, патрульных постовых, сотрудников тыловых и других подразделений.

***История органов внутренних дел Владимирской области берет свое начало 24 августа 1944 года, когда был подписан Приказ наркомата внутренних дел об образовании управления НКВД по Владимирской области.Первым начальником УНКВД по Владимирской области был назначен подполковник государственной безопасности Федор Федорович Степанов.Каждый из последующих родителей внес весомый вклад в формирование системы органов внутренних дел в регионе.Годы становления Управления, выпавшие на послевоенное время, были очень непростыми.Милиция за годы войны потеряла многих профессионалов. К 1945 году личный состав подразделений обновился более, чем на 90%. Существенно пострадало и материально-техническое обеспечение, практически не было транспорта, одна машина на район считалась нормой.Несмотря на все это, люди работали беззаветно, не жалея себя. Усилиями милиции банды, действовавшие во время военного лихолетья, к началу 50-х годов были ликвидированы практически полностью, правопорядок постепенно восстанавливался.В начале 70-х активизировалось нормативно-правовое регулирование правоохранительной деятельности. Начался поиск новых организационных форм охраны порядка и борьбы с преступностью. В Управлении внутренних дел области был создан организационно-инспекторский отдел - качественно новый штабной аппарат. В это же время в состав всех горрайорганов включены следственные подразделения, появились первые подвижные милицейские группы, на базе которых в 1980 году в городе Владимире был создан батальон патрульно-постовой службы.Серьезное значение стал приобретать институт предупреждения и профилактики преступлений, тогда же получили развитие общественные формирования.В 1993 году создаются специальные подразделения для борьбы с преступностью, а с декабря 1994 года начались служебные командировки на Северный Кавказ.За минувшие десятилетия структура регионального УМВД неоднократно менялась, появлялись новые службы и подразделения, модернизировалась техническая база.77-летняя история органов внутренних дел Владимирской области - это напряженный повседневный труд оперативных сотрудников, следователей, участковых, инспекторов, патрульных постовых, сотрудников тыловых и других подразделений.Сегодня отделы и отделения МВД России есть в каждом районе Владимирской области. Сотрудники органов внутренних дел продолжают уверенно стоять на страже правопорядка на Владимирской земле.