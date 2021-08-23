Горожан ждёт фейерверк.

состоится 11 сентября. Администрация Владимира приступила к планированию программы мероприятий. Праздник пройдёт как в онлайн-формате, так и в очной форме.Доступ на площадки, скорее всего, будет предоставляться по QR-кодам. Горожан ждёт фейерверк.Как уточнили в пресс-службе мэрии, масштаб торжеств будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора и исходя из текущей эпидситуации. При этом от крупных массовых скоплений владимирцев власти планируют избежать. Более подробно о праздновании Дня города станет известно после подготовки программы мероприятий.Напомним, в прошлом году День рождения областной столицы отменили из-за пандемии коронавируса.