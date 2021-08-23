2021-08-23 17:45:05
2021-08-23 17:45:05
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/ Тема: Денис Мацуев открыл музыкальный фестиваль ALMA MATER в Суздале
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Из-за всплеска заболеваемости в июне, это событие пришлось перенести на август. Его открыл народный артист России Денис Мацуев. Подробности в нашем сюжете.
Гайк Казазян только что закончил свое выступление на сцене суздальского амфитеатра. Участие в фестивале Дениса Мацуева- событие и для лауреата международных конкурсов.
Гайк Казазян, лауреат международных конкурсов:
- Приятно выходить на сцену, где царит такая атмосфера, вместе с замечательными музыкантами, моими коллегами... Вот, собственно, Денис Мацуев.
Пока маэстро переодевается в концертный фрак, организаторы фестиваля говорят о его особенностях
Алиса Бирюкова, директор Департамента культуры администрации Владимирской области:
- Наверное, особенность в том, что фестиваль преодолел фестивальный порог: если фестиваль выживает три года - он становится традицией. Так же как в традицию превратилась школа "новые имена, которая в будущем году будет отмечать сое тридцатилетие".
Народный артист России Денис Мацуев - выпускник этой школы. Ее стипендиатов не могут разлучить ни годы, ни километры - это особое братство. Уехавший в США знаменитый виолончелист Борислав Струлёв в день фестиваля отмечал свое сорока пятилетие с этой семьей.
Денис Мацуев, народный артист России:
- Борислав, Борислав, иди сюда... Лучший день рождения, действительно, юбилей.
А первым солистом на концерте стал нынешний стипендиат "Новых имен", юный пианист Даниил Тюрин.
Денис Мацуев, народный артист России:
- Каждый год приезжают потрясающие, уникальные дети, которым надо помогать, потому что наш цех без поддержки он не выживет. Отдача будет потом, и она будет исчисляется не в денежном выражении, а более высоком, в том, что так необходимо сейчас.
- Улыбайтесь, вас снимает камера.
Контрабасист Андрей Иванов и Александр Зингер, ударные, вместе с маэстро Мацуевым и губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина в спустившихся на русский Суздаль сумерках блестяще исполнили "Рапсодию в голубых тонах" американца Гершвина.
И это было вполне созвучно. Высокое искусство не знает идеологических различий и географических границ. Дружба не ведает расстояний.
Андрей Николаев, Вести Владимир