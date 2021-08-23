23.08.2021

2021-08-23 17:45:05

Денис Мацуев открыл музыкальный фестиваль ALMA MATER в Суздале

Из-за всплеска заболеваемости в июне, это событие пришлось перенести на август. Его открыл народный артист России Денис Мацуев. Подробности в нашем сюжете.



Гайк Казазян только что закончил свое выступление на сцене суздальского амфитеатра. Участие в фестивале Дениса Мацуева- событие и для лауреата международных конкурсов.



Гайк Казазян, лауреат международных конкурсов:



- Приятно выходить на сцену, где царит такая атмосфера, вместе с замечательными музыкантами, моими коллегами... Вот, собственно, Денис Мацуев.



Пока маэстро переодевается в концертный фрак, организаторы фестиваля говорят о его особенностях



Алиса Бирюкова, директор Департамента культуры администрации Владимирской области:



- Наверное, особенность в том, что фестиваль преодолел фестивальный порог: если фестиваль выживает три года - он становится традицией. Так же как в традицию превратилась школа "новые имена, которая в будущем году будет отмечать сое тридцатилетие".



Народный артист России Денис Мацуев - выпускник этой школы. Ее стипендиатов не могут разлучить ни годы, ни километры - это особое братство. Уехавший в США знаменитый виолончелист Борислав Струлёв в день фестиваля отмечал свое сорока пятилетие с этой семьей.



Денис Мацуев, народный артист России:



- Борислав, Борислав, иди сюда... Лучший день рождения, действительно, юбилей.



А первым солистом на концерте стал нынешний стипендиат "Новых имен", юный пианист Даниил Тюрин.



Денис Мацуев, народный артист России:



- Каждый год приезжают потрясающие, уникальные дети, которым надо помогать, потому что наш цех без поддержки он не выживет. Отдача будет потом, и она будет исчисляется не в денежном выражении, а более высоком, в том, что так необходимо сейчас.



- Улыбайтесь, вас снимает камера.



Контрабасист Андрей Иванов и Александр Зингер, ударные, вместе с маэстро Мацуевым и губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина в спустившихся на русский Суздаль сумерках блестяще исполнили "Рапсодию в голубых тонах" американца Гершвина.



И это было вполне созвучно. Высокое искусство не знает идеологических различий и географических границ. Дружба не ведает расстояний.



Андрей Николаев, Вести Владимир