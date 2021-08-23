23.08.2021

2021-08-23 09:25:05

Движение на трассе М-7 во Владимирской области восстановлено

Движение на 168-ом км М-7 «Волга» во Владимирской области с 23:30 восстановлено в штатном режиме.



Дорожные службы завершили демонтаж П-образной опоры, сообщает ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.



, что в Собинском районе Владимирской области 22 августа с 17:00 временно закрыто движение на 168-ом километре трассы М-7 «Волга» возле поворота на станцию Колокша.



Причина: повреждение П-образной опоры в результате ДТП. В ночь с 21 на 22 августа, двигавшийся в сторону Москвы грузовой автомобиль задел конструкцию поднятым кузовом. Специалисты обследовали её состояние и пришли к выводу, что существует угроза падения на проезжую часть.



Перекрытие трассы практически остановило движение на тех дорогах Владимирской области, куда был перенаправлен поток автомобилей. Огромные пробки в воскресенье вечером образовались у поворота на Энергетик и на дороге в город Радужный.