Фракция «Единой России» в Законодательном Собрании выступила с официальным обращением в адрес Губернатора и руководителя регионального подразделения Роспотребнадзора с предложением ..

Фракция «Единой России» в Законодательном Собрании выступила с официальным обращением в адрес Губернатора и руководителя регионального подразделения Роспотребнадзора с предложением отсрочить введение санкций за неисполнение требований по прививкам. Депутаты считают, что в условиях дефицита вакцины уложиться в установленные сроки (до 15 августа - 1 доза и до 15 сентября - вторая), практически нереально.Депутаты фракции «Единой России» в Законодательном Собрании направили в адрес главного санитарного врача Татьяны Даниловой и губернатора Владимира Сипягина обращения, в которых предлагают сместить предельные сроки вакцинации сотрудников некоторых отраслей.Дело в том, что по установленным ныне правилам работников образования, здравоохранения, социальной защиты, сферы обслуживания, торговли и др. обязали до 15 августа сделать первый компонент прививки от COVID-19, а до 15 сентября - второй. По итогу вакцинировать должны не менее 60% от численности каждого трудового коллектива. По пояснениям Минтруда, всех, кто отказался или не уложился в отведённые сроки, могут отстранить от работы без сохранения заработной платы.Требование в реалиях нашей области неразумное, несправедливое и чрезмерное, считают депутаты фракции «Единая Россия».Заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов так прокомментировал решение фракции ЕР:- Мы, безусловно, разделяем мнение специалистов о необходимости массовой вакцинации населения. Но перекладывать всю ответственность на бизнес и население категорически неправильно. Исполнительные власти региона не обеспечили достаточное количество вакцины. Спрос значительно превышает предложение. При этом всех, кто не успел до 15 августа сделать первый компонент прививки, а до 15 сентября второй, ждёт перспектива остаться без работы и без зарплаты. Это непорядочно, выглядит как перекладывание с больной головы на здоровую, справедливо раздражает и представителей бизнес-среды, и рядовых граждан. К нам поступает множество обращений от людей с требованием защитить их от несправедливости. Мы считаем, что нельзя делать крайними ни в чём неповинных жителей, и без того испытывающих стресс в нынешней непростой ситуации.«В целях недопущения необоснованного привлечения к ответственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и защиты трудовых прав граждан на территории Владимирской области, просим рассмотреть вопрос о переносе на более поздние сроки обязательной вакцинации», -говорится в документе. «Прошу незамедлительно принять исчерпывающие меры по организации проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции и по повышению её доступности для жителей Владимирской области», - отдельно выделили в обращении к губернатору.