Глава ДНР Денис Пушилин заявил об исторической принадлежности Донбасса к России.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил об исторической принадлежности Донбасса к России.В минувшее воскресенье, 22 августа, по всей России отмечался День Государственного флага. Праздничные мероприятия прошли также и на Донбассе, жители которого исторически относят себя к нашей стране. Над Донецком в торжественной обстановке был поднят флаг России.Глава республики Денис Пушилин подчеркнул, что российский триколор является настоящим символом многолетней борьбы народа Донбасса. Жители Донецка встретили праздничную акцию с воодушевлением, чему свидетельствуют многочисленные фотографии, опубликованные в социальных сетях.Российский триколор подняли на 42-метровом флагштоке, который расположен рядом с памятником Ленину. Кроме того, в рамках праздничной акции жителям Донецка раздали свыше пяти тысяч ленточек бело-сине-красного цвета. Люди с удовольствием завязывали ленточки на груди и гуляли по городу, размахивая флагами России.На церемонии поднятия флага глава ДНР заявил об исторической принадлежности Донбасса к России. Он отметил, что впервые российский триколор был поднят в республике в 2014 году. Политик подчеркнул, что жители Донбасса под флагом России защищали свои убеждения, родной русский язык и свое будущее.Он также отметил, что в ДНР и ЛНР проживают сотни тысяч российских граждан, которые находятся с РФ в одном культурном пространстве, имеет тесные связи в экономической и политической сферах, получают российское образование. По словам Пушилина, жители Донбасса – это русский народ.