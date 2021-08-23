На прошлой неделе завершили работу комиссии управления образования г. Владимира, которые принимали школы областного центра к новому учебному году. Комиссии оценивали готовность ..

На прошлой неделе завершили работу комиссии управления образования г. Владимира, которые принимали школы областного центра к новому учебному году.Комиссии оценивали готовность школьного здания, в том числе чистоту и косметическое состояние учебных помещений, спортзалов, мастерских, санузлов, пищеблоков и др. Изучали акты проверки систем водоснабжения, вентиляции,электроснабжения, документы о готовности учебного заведения к отопительному периоду. Внимательно анализировали уровень защищённости учреждения и его пожарной безопасности. Проверяли и оценивали состояние пришкольных территорий.Совместно и конструктивноПо словам заместителя начальника управления образования администрации г. Владимира Ирины Пеньковой, все проверенные школы прошли своеобразный «экзамен» на готовность принять учеников. Те замечания, которые они получили, оперативно устранят. Школ, которые не были бы готовы к новому учебному году, во Владимире нет.Ирина Пенькова напомнила, что на подготовку школ к новому учебному году выделили около 112,5 млн рублей, в том числе за счёт средств городского бюджета - почти 91 млн рублей.Благодаря совместной конструктивной работе администрации города Владимира и депутатов Законодательного Собрания на подготовку школ областного центра удалось привлечь свыше 21,6 млн рублей из областного бюджета. Учреждения образования направили на эти же цели свыше 14,8 млн руб. внебюджетных средств. На эти деньги в школах города продолжили менять окна, ремонтировали кровли, входные группы и асфальтовые покрытия, устанавливали либо ремонтировали системы автоматической пожарной сигнализации.В условиях сохраняющегося риска развития коронавирусной инфекции серьёзное внимание при проверках уделяли наличию бесконтактных термометров, рециркуляторов, санитайзеров, средств индивидуальной защиты. Ирина Пенькова пояснила, что во все образовательные учреждения города необходимое профилактическое оборудование полностью закупили ещё в прошлом году.Воспитывают патриотовО том, что за лето сделали в средней школе № 21, рассказал её директор Григорий Казаков. Этой школе уже 70 лет, однако руководству школы, педагогам при поддержке управления образования удаётся создавать в ней хорошие условия для работы учеников и учителей. В школе косметически отремонтировали классы и рекреации. Только в этом году на новые пластиковые заменили 32 окна. В рамках национального проекта «Образование» закупили новое компьютерное учебное оборудование.В школе большое внимание уделяют военно-патри­оти­чес­кому воспитанию. Здесь работают кадетские классы, развивают поисковое движение. В школе в этом году открыли музей, где хранят подлинные артефакты, собранные поисковым отрядом школы на местах боёв в Смоленской, Ленинградской и Тверской областях.Ирина Пенькова считает, что за последние несколько лет 21-я школа преобразилась и оставляет очень хорошее впечатление. Как и в других школах города, постоянная совместная работа администрации города, педагогов, родительского сообщества и ребят создаёт условия для творческого труда учителей, позволяет школьникам получать качественное образование, проводить глубокую и разнообразную воспитательную работу.Кстати:Во Владимире 51 общеобразовательное учреждение - это 49 муниципальных школ, негосударственная Православная гимназия и муниципальный Городской межшкольный учебный комбинат № 2. В 2021-2022 учебном году во владимирских школах будут учиться 39184 ученика, что на 900 человек больше, чем в прошлом году.