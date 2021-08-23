Банк ВТБ во Владимирской области по итогам первого полугодия 2021 года увеличил кредитный портфель физических и юридических лиц на 15%, до 34 млрд рублей. Совокупный ресурсный портфель на 1 июля ..

Банк ВТБ во Владимирской области по итогам первого полугодия 2021 года увеличил кредитный портфель физических и юридических лиц на 15%, до 34 млрд рублей. Совокупный ресурсный портфель на 1 июля вырос на 11%, до 48,8 млрд рублей.По итогам первого полугодия 2021 года розничный кредитный портфель подразделения вырос до 18.1 млрд рублей (+10% с начала года). Портфель ипотеки достиг 7,9 млрд рублей, увеличившись за 6 месяцев на 9%. Кредиты наличными выросли на 12%, до 8,9 млрд рублей, портфель автокредитов составил на отчетную дату 660 млн рублей.Всего за полугодие ВТБ предоставил жителям владимирского региона свыше 6 тысяч кредитов на сумму 5 млрд рублей (+56% к аналогичному показателю 2020 года). На покупку жилья банк одобрил 960 займов на 1,8 млрд рублей (+24%). Объем выдач кредитов наличными составил 2,9 млрд рублей (+89%), автокредитов – 180 млн (+20%).Портфель привлеченных средств физлиц на 1 июля достиг 30,3 млрд рублей, прирост за 6 месяцев составил 7%. Наибольшая динамика зафиксирована в направлении инвестпродуктов – этот портфель увеличился на треть, до 7,5 млрд рублей.Кредитный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса за полгода вырос на четверть и достиг 15,9 млрд рублей. Привлеченные средства корпоративных клиентов составили 18,5 млрд рублей (+17%), из которых 15,1 млрд рублей – средства компаний среднего и малого бизнеса (+18% за полугодие). Документарный портфель (гарантии и аккредитивы) за шесть месяцев увеличился в полтора раза, до 2,3 млрд.Управляющий ВТБ во Владимирской области Игорь Серков отметил: «В первом полугодии нам удалось нарастить ключевые бизнес-показатели и увеличить долю своего присутствия на рынке. У наших бизнес-партнеров сохраняется потребность в финансировании текущей деятельности и инвестиционных проектов. По ключевым направлениям розничного кредитования – ипотеке, автокредитам и кредитам наличными – владимирский ВТБ также увеличил объемы выдачи. Все стоящие перед нами задачи мы реализуем в рамках стратегических ориентиров банка по улучшению клиентского сервиса и цифровизации банковских услуг».