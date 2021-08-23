Во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Лукашенко заявил, что Польша выдавила на границу с Белоруссией афганских беженцев.

Во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Лукашенко заявил, что Польша выдавила на границу с Белоруссией афганских беженцев.23 августа президент Александр Лукашенко на внеочередной сессии ОДКБ сообщил главам стран-членов Организации, что власти Польша организовали конфликт на линии соприкосновения с Белоруссией. По словам главы государства, польские власти используют беженцев из Афганистана для переброски на белорусскую границу.Лукашенко подчеркнул, что канцлер ФРГ Меркель пообещала принять беженцев из Афганистана и пригласила их в Германию. По его словам, польские силовики задержали порядка 50 человек на своей территории и перенаправили их в соседнюю Белоруссию.Президент РБ подчеркнул, что мигранты были выдавлены на пограничную линию под угрозой применения оружия. Он также отметил, что афганцы сами не собирались приезжать в Белоруссию, но они находятся на линии соприкосновения уже несколько дней.Отметим, что обвинения Лукашенко в сторону Польши принципиально противоречат позиции лидеров Европейского союза. Ранее "Дни.ру" сообщали, что канцлер Германии власти Белоруссии и президента Александра Лукашенко из-за организации миграционного кризиса.По мнению немецкого политика, Лукашенко развязал против стран Евросоюза гибридную атаку. Она возложила ответственность за скопление мигрантов на границе Литвы, Латвии и Польши на белорусские власти и обещала взять эту ситуацию под личный контроль.