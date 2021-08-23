Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по последним случаям выявления коронавируса в России.

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по последним случаям выявления коронавируса в России.За минувшие сутки в России в официальную статистику записали 19 454 новых случая коронавируса. За этот же срок в стране выздороветь успели 15 401 пациентов. Специалисты сообщили о 776 летальных исходах.Больше всего заразившихся зарегистрировали, как обычно, в Москве. В столице отчитались о 1458 пациентах с ковидом. На втором месте антирейтинга по числу новых заражений оказалась Московская область – регион пополнил общую статистику 1187 новыми случаями. Замыкает тройку регионов-лидеров Санкт-Петербург. В Северной столице число заразившихся за сутки оценивается в 691 больных.Таким образом, общее число зарегистрированных в России за все время наблюдений случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 6 766 541. При этом в той же статистике содержатся записи о выздоровлении 6 034 867 человек. Также сообщается о 176 820 летальных исходах.Мир продолжает страдать от сковывающих все сферы жизни ограничений, введенных для затруднения распространения коронавируса. Впрочем, как замечают специалисты, существует куда как более простой и действенный способ. Спасти от заражения и тяжелого течения болезни поможет вакцина.В России активно ведется соответствующая кампания. Для этого по всей стране открыты специальные центры в дополнение к действующим кабинетам в поликлиниках и других медицинских учреждениях.