Они появятся в учебном центре радиотехнических войск ПВО ВКС.

В 2022 году во Владимирской области начнётся подготовка штатных боевых расчетов для работы с радиолокационными станциями «Резонанс-Н». Их развернут в учебном центре радиотехнических войск ПВО ВКС, сообщаетОдномодульная учебно-боевая радиолокационная станция способна работать по гиперзвуковым и стелс-целям в секторе 90 градусов. РЛС могут обнаруживать летательные аппараты и цели, развивающие до 20 скоростей звука. Дальность действия - 600 километров, по баллистическим целям - до 1200 километров, по высоте - до 100 километров.