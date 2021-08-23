Им грозят штрафы от 10 до 20 тысяч рублей.

Суздальская межрайонная прокуратура наказала двух местных предпринимателей за продажу опасного мяса и мясной продукции. Н.Х. Полежаева и Е.А. Холондач нарушали правила хранения и реализации товаров.«Выявлено несоответствие внутренней отделки складов. Один из коммерсантов допустил к работе продавцов, которые не прошли гигиеническое обучение и аттестацию», - пояснили в прокуратуре Владимирской области.В адрес бизнесменов внесены представления. Возбуждены административные дела. Им грозят штрафы от 10 до 20 тысяч рублей.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.