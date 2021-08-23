Президент России Владимир Путин встретится с представителями партии Единая Россия.

Президент России Владимир Путин встретится с представителями партии "Единая Россия".Во время беседы с членами партии "Единая Россия" Владимир Путин отметил, что раньше власти считали целесообразным повышение пенсий на тысячу рублей каждый год, однако уровень инфляции оказался выше, чем прогнозировался. И эти деньги стали ею "подъедаться", обратил внимание президент.Именно поэтому Путин призвал дополнительно выплатить пожилым россиянам в 2021 году по 10 тысяч рублей, причем всем категориям пенсионеров. Глава государства попросил представителей партии заняться этим вопросом, когда будет сформирована фракция в Думе нового созыва.Ранее стало известно о том, что депутаты Госдумы намерены добиться доплаты к пенсии работающим пенсионерам-сельчанам. Сейчас, чтобы получить надбавку к пособию, необходимо окончить трудовую деятельность в сельском хозяйстве и уйти на заслуженный отдых. Парламентарии это условие абсурдным.Напомним, "Дни.ру" также , что до конца сентября 2021 года льготники могут выбрать, в каком виде они хотят получать социальные выплаты. Изменить их порядок можно, обратившись в МФЦ, на сайте Пенсионного фонда России или же через официальный портал госуслуг.