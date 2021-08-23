Во Владимире появится еще один социальный маршрут. С 1 сентября автобусный маршрут №26 переводится в статус социального, это значит, что на нем будет действовать социальный проездной билет.

Во Владимире появится еще один социальный маршрут. С 1 сентября автобусный маршрут №26 переводится в статус социального, это значит, что на нем будет действовать социальный проездной билет. Решением комиссии по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории города Владимира, в целях увеличения количества социальных автобусных маршрутов, следующих через центр города, с 1 сентября 2021