Обладательница серебряной медали Олимпиады в Токио Ангелина Шкатова получила награды и подарки главы города Владимира. Андрей Шохин и председатель Совета народных депутатов Николай ..

Обладательница серебряной медали Олимпиады в Токио Ангелина Шкатова получила награды и подарки главы города Владимира.Андрей Шохин и председатель Совета народных депутатов Николай Толбухин встретились с обладательницей серебряной медали Олимпийских игр в Токио, воспитанницей муниципальной спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике АнгелинойШкатовой и её тренерами Светланой Кагарлицкой и Анастасией Савватеевой- Субботиной.Поздравляя Ангелину Шкатову и её тренеров, глава города Андрей Шохин сказал, что в непростых условиях, созданных на Олимпиаде для российских спортсменов, он расценивает токийское «серебро» как победу.Андрей Шохин и Николай Толбухин сердечно поблагодарили Ангелину, её родителей, тренеров и коллектив владимирской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике за талант, труд и самоотверженность и пожелали покорения новых спортивных высот.Ангелине Шкатовой, Светлане Кагарлицкой и Анастасии Савватеевой-Субботиной вручили Почётные грамоты и памятные подарки администрации города Владимира и городского Совета народных депутатов.Андрей Шохин переговорил с Ангелиной Шкатовой и её тренерами Светланой Кагарлицкой и Анастасией Савватеевой-Субботиной о дальнейшем развитии художественной гимнастики во Владимире.Глава города напомнил, что Ангелине Шкатовой, заслуженному мастеру спорта России и обладательнице золотых, серебряных и бронзовых наград российских и международных соревнований, полагается бесплатная земля для индивидуального жилищного строительства во Владимире. Эту норму предусмотривает новый областной закон, который приняли по иници­ативе Андрея Шохина в июле 2021 года.Как пояснил Андрей Шохин, чтобы подобрать подходящий земельный участок, Ангелине Шкатовой достаточно обратиться в городскую администрацию, и специалисты подберут вместе с ней наиболее оптимальный вариант.