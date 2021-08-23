Изъятое является психотропным веществом – амфетамином, общей массой около 36 граммов, а также наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 485 граммов...

«Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке бойцов ОСН «Гром» задержали двоих жителей Подмосковья по подозрению в сбыте и в покушении на сбыт запрещенных веществ», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали двоих мужчин в возрасте 36 и 39 лет, подозреваемых в незаконном обороте запрещенных веществ. Злоумышленники вблизи станции метро «Новокосино» сбыли гражданину два свертка с психотропным веществом – амфетамином.В ходе обыска по месту проживания одного из задержанных, 39 – летнего жителя Подмосковья, в обшивке кресла обнаружен и изъят пакет, внутри которого находился один сверток с порошкообразным веществом и 30 свертков с веществом растительного происхождения. Согласно результатам проведенного исследования, изъятое является психотропным веществом – амфетамином, общей массой около 36 граммов, а также наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 485 граммов.Установлено, что запрещенные вещества предназначались для дальнейшего сбыта на территории города Москвы и Московской области, в том числе и объектах Московского метрополитена.Следственным Управлением УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 228.1 УК РФ, а также частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушению на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении 36 – летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а в отношении 39 – летнего подозреваемого - в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18