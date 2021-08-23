В полицию обратилась внучка Ольги Валерьевны Чкаловой, которая сообщила, что с банковского счета ее 82-летней бабушки похищено свыше 23 миллионов рублей дистанционным способом.
«Оперативниками Московского уголовного розыска во взаимодействии со следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве раскрыто дерзкое преступление, совершенное в отношении дочери легендарного летчика Валерия Чкалова.
Несколько месяцев назад в полицию обратилась внучка Ольги Валерьевны Чкаловой, которая сообщила, что с банковского счета ее 82-летней бабушки похищено свыше 23 миллионов рублей дистанционным способом.
Полицейские установили, что злоумышленники звонили пожилой женщине на протяжении двух недель. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, а также службы безопасности кредитной организации, они внушали пенсионерке, что неизвестные пытаются снять с ее счетов денежные средства. В итоге сообщники убедили Ольгу Валерьевну перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им.
По данному факту следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в отношении неизвестных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что подозреваемые находятся в Республике Бурятия. Трое соучастников задержаны оперативниками при участии Росгвардии в Прибайкальском районе Бурятии и для проведения следственных действий доставлены в столицу.В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк