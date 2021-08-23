457 миллионов – на поддержку сельхозтоваропроизводителей Владимирской области. Депутаты Законодательного собрания от правящей партии просят губернатора выделить дополнительные деньги,

457 миллионов – на поддержку сельхозтоваропроизводителей Владимирской области. Депутаты Законодательного собрания от правящей партии просят губернатора выделить дополнительные деньги, чтобы аграрии покрыли убытки. Из-за засушливого лета урожайность зерновых по сравнению с прошлым годом снизилась на 31%, картофеля – на 25%. Уменьшилась и заготовка кормов на 20%. Представители сельскохозяйственных кооперативов говорят, что погода ударила и по