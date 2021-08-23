Оперой «Хроники. Александр Невский» в исполнении государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета завершилась акция «Венок славы Александра ..

Оперой «Хроники. Александр Невский» в исполнении государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета завершилась акция «Венок славы Александра Невского».«Выступление во Владимире отличалось особой ответственностью, поскольку это с детства известное нам имя, которое воплощает силу, благородство и любовь», - поделился впечатлениями знаменитый музыкант и дирижёр.На сцене областного Дворца культуры и искусства произведение также исполнили сводный коллектив с участием певцов Камерного хора Московской консерватории, Камерного хора Академии хорового искусства имени В.С.Попова, хора Центрального пограничного ансамбля ФСБ, Тульского хора, Владимирского камерного хора Центра классической музыки.Мировая премьера оперы-оратории «Хроники. Александр Невский», написанной по заказу XIII Международного музыкального фестиваля, состоялась 8 мая в Ярославле. Произведение было создано к 800-летию полководца.Добавим, что днём в центре Владимира были организованы интерактивные площадки, ремесленная слобода, концерты и кинопоказы. Одним из ключевых событий праздника стал фестиваль исторических реконструкций.