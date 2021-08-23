Немецкий журналист Йорг Бланк обратил внимание на весьма скромную организацию визита федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Киеве. Эксперт отметил, что главу немецкого ..

Немецкий журналист Йорг Бланк обратил внимание на весьма скромную организацию визита федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Киеве. Эксперт отметил, что главу немецкого правительства не встретили первые лица Украины.Бланк подчеркнул, что в аэропорту не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя тот планировал приехать на встречу. Кроме того, в своём микроблоге в "Твиттер" обозреватель напомнил, что недавно президент Украины Владимир Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России, сообщает .